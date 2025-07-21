Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров, державшийся с Олимпиады-1980

Он показал результат 44,56 сек

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Российский легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 метров на матчевой встрече среди команд Союзного государства. Соревнования проходят в Бресте.

18-летний Данилов в забеге среди юниоров показал результат 44,56 сек. Он превзошел достижение Виктора Маркина, установленное на Олимпиаде 1980 года. Тогда Маркин пробежал дистанцию за 44,60 сек.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила рекорды советских спортсменов, выступавших за РСФСР, которые не были побиты российскими атлетами.