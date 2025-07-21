18-летний россиянин побил рекорд, который держался с Олимпиады-1980

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Результат, показанный российским легкоатлетом Алексеем Даниловым на матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте, является чудом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

18-летний Данилов преодолел дистанцию в 400 метров за 44,56 сек и тем самым побил рекорд России, превзойдя достижение Виктора Маркина (44,60), установленное на Олимпиаде 1980 года.

"Для нас это тоже чудо, оказывается, бывает и такое, - ответил Мащенко на вопрос, как Данилову удалось улучшить свое личное достижение сразу на 2,26 сек. - Впервые на моей памяти такое случилось. Поразительно и то, что юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года".

Данилов также установил новый рекорд Европы среди юниоров. Предыдущее достижение (45,01) было на счету представителя ГДР Томаса Шёнлебе и держалось с 1984 года.