В мае исполком ФФККР не одобрил переход Жилиной в сборную Азербайджана, затем аналогичное решение было принято и Международным союзом конькобежцев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фигуристке Веронике Жилиной будет оказана поддержка, если она примет решение продолжить карьеру в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

13 мая исполком ФФККР не одобрил переход Жилиной в сборную Азербайджана, 15 июля стало известно, что аналогичное решение было принято и Международным союзом конькобежцев.

"Она наша, российская спортсменка и может принимать участие в наших соревнованиях как гражданка России. И никто не будет ей чинить никаких препятствий. Мы всегда на стороне спортсменов, всегда их поддерживаем. Если захочет Вероника, ее тренеры - пожалуйста, у них будут все возможности реализовать себя", - заявил Коган.

Жилиной 17 лет, она является подопечной Евгения Плющенко. В прошлом сезоне спортсменка была вынуждена пропустить соревнования в связи с травмой. Она является серебряным призером первенства России среди юниоров 2023 года и победительницей юниорского финала Гран-при 2023 года.