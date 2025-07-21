Алексей Данилов стал рекордсменом России в беге на 400 метров, преодолев дистанцию за 44,56 сек

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новый рекордсмен России в беге на 400 метров Алексей Данилов до сих пор не верит, что сумел побить достижение Виктора Маркина, установленное на Олимпиаде 1980 года в Москве. Об этом Данилов рассказал ТАСС.

На матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте 18-летний Данилов показал результат 44,56 сек. Маркин стал олимпийским чемпионом 1980 года и преодолел дистанцию за 44,60 сек.

"Я был сильно удивлен на финише, - рассказал Данилов. - Но не быстрыми секундами, а наоборот. У меня не очень хорошее зрение, и я на табло посмотрел не на то время и поразился, почему так медленно. Но потом наступил черед еще раз удивляться, но на этот раз по очень приятному поводу. Я до сих пор не верю тому, что сделал. Скинуть две с лишним секунды с личного рекорда, даже мой тренер Лев Лободин был очень сильно удивлен".

Согласно сайту World Athletics, матчевая встреча в Бресте стала для Данилова первым стартом сезона. "Да, я нечасто стартую, все должно идти постепенно, не нужно сильно спешить и заявляться на все турниры. Просто следует постепенно готовиться к главному старту сезона. Сейчас мы с тренером решили, что поедем на Спартакиаду, которая пройдет в Краснодаре с 1 по 3 августа. Что касается возможности моего выступления на взрослом чемпионате России в Казани, то сначала все нужно обсудить с тренером", - добавил собеседник ТАСС.

"Какова моя очередная цель? Показывать дальше хорошие результаты и двигаться на международную арену", - заключил Данилов.