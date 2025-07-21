Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 500-й раз вывел команду на матч чемпионата России с капитанской повязкой

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" и московского ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

В предыдущих матчах нынешнего сезона РПЛ не было зафиксировано нулевых ничьих.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 500-й раз вывел команду на матч чемпионата России с капитанской повязкой. Для него этот сезон стал 23-м в чемпионатах страны.

"Оренбург" в прошлом сезоне финишировал на 15-й позиции в таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу. 10 июля московское "Торпедо", занявшее 2-е место в прошлом сезоне Первой лиги, было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. По решению бюро исполкома Российского футбольного союза "Оренбург" заменил "Торпедо" в элитном дивизионе.

В следующем туре ЦСКА примет грозненский "Ахмат", "Оренбург" на своем поле сыграет с махачкалинским "Динамо". Встречи пройдут 27 июля.