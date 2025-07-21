ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" и московского ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.
В предыдущих матчах нынешнего сезона РПЛ не было зафиксировано нулевых ничьих.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 500-й раз вывел команду на матч чемпионата России с капитанской повязкой. Для него этот сезон стал 23-м в чемпионатах страны.
"Оренбург" в прошлом сезоне финишировал на 15-й позиции в таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу. 10 июля московское "Торпедо", занявшее 2-е место в прошлом сезоне Первой лиги, было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. По решению бюро исполкома Российского футбольного союза "Оренбург" заменил "Торпедо" в элитном дивизионе.
В следующем туре ЦСКА примет грозненский "Ахмат", "Оренбург" на своем поле сыграет с махачкалинским "Динамо". Встречи пройдут 27 июля.
1
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
0
3
2
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
3
"Рубин"
1
1
0
0
3
2
0
2
4
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
1
1
5
"Спартак"
1
1
0
0
3
1
0
1
6
"Крылья Советов"
1
0
1
0
1
1
1
0
7
"Балтика"
1
0
1
0
1
1
1
0
8
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
9
"Динамо" М
1
0
1
0
1
1
1
0
10
"Оренбург"
1
0
1
0
1
0
0
0
11
ЦСКА
1
0
1
0
1
0
0
0
12
"Ростов"
1
0
0
1
0
1
2
-1
13
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
0
2
-2
15
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3
16
"Пари НН"
1
0
0
1
0
0
3
-3