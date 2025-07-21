Встреча завершилась со счетом 6:4

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе выиграла у команды США в матчевой встрече со счетом 6:4. Соревнования прошли в Будапеште.

Поединки пройдут в 10 весовых категориях. В первых девяти схватках российские борцы одержали шесть побед.

Россияне выиграли первые пять поединков. В весовой категории до 57 кг Муса Мехтиханов победил Люка Лилледаля, в весовой категории до 61 кг Муслим Мехтиханов оказался сильнее Дайлена Кунца. В весовой категории до 65 кг Абасгаджи Магомедов победил Сиджея Компосито, в весе до 70 кг Сайын Казырык выиграл у Брюса Андониана. Магома Дибиргаджиев в весовой категории до 74 кг оказался сильнее Джозефа Блейза.

Затем россияне потерпели четыре поражения подряд. В весовой категории до 79 кг Мохьмад Насирхаев проиграл Диджею Хамити, в весе до 86 кг Аманула Расулов уступил Маркусу Коулмэну, в весе до 92 кг Аманула Гаджимагомедов потерпел поражение от Майка Маккиавелло, а в категории до 97 кг Константин Пшеничников проиграл Джею Айелло. Решающее очко сборной России принес Зелимхан Хизриев, победивший в заключительной схватке весовой категории до 125 кг Трента Хиллджера.

Матчевая встреча сборных России и США состоялась впервые с 2017 года. Соревнования прошли под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Россияне выступали под флагом страны. Перед началом встречи прозвучали гимны России и США.

Позднее планируется провести еще две матчевые встречи между сборными России и США на территории обеих стран.