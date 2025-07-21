Сийярто надеется, что "борцовская дипломатия" улучшит отношения между РФ и США

В понедельник сборная России выиграла у команды США в матчевой встрече по вольной борьбе в Будапеште

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приветствовал проведение в Будапеште матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США и выразил надежду, что она послужит улучшению отношений между двумя странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В понедельник сборная России выиграла у команды США в матчевой встрече по вольной борьбе со счетом 6:4. Встреча прошла в Будапеште.

Глава МИД напомнил, что в свое время восстановление отношений между США и Китаем началось с "дипломатии пинг-понга", когда в начале 1970-х годов американская команда по настольному теннису побывала в Пекине. "Будем надеяться, что на этот раз борцовская дипломатия будет столь же успешной. Матч по борьбе между российской и американской командами в Будапеште. Спорт во имя мира!" - написал Сийярто.

Встречи между командами России и США по вольной борьбе не проводились с 2017 года. Соревнования прошли под эгидой Профессиональная борцовской лиги (PWL). Российские спортсмены выступали под флагом страны. Перед началом схваток прозвучали гимны России и США. Предполагается, что за соревнованиями в Будапеште последуют встречи на российской и американской территориях.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.