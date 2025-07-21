Соревнования посвящены памяти погибших участников СВО

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Федор Емельяненко и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев приняли участие в церемонии официального открытия всероссийских соревнований по боксу на Кубок губернатора Воронежской области, посвященных памяти погибших участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"21 июля губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии открытия всероссийских соревнований по боксу класса А "Кубок губернатора Воронежской области", посвященных памяти погибших участников СВО. В мероприятии также участвовали начальник Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, генерал-полковник Геннадий Зибров, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко, чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев", - говорится в сообщении.

Гусев, открывая турнир, рассказал о планомерной работе по развитию бокса в Воронежской области, отметил вклад военных вузов, силовых структур и ветеранских организаций. Турнир появился три года назад в честь 100-летия воронежского бокса. "Наш турнир посвящен погибшим участникам специальной военной операции. Парни отдали свои жизни за безопасность Родины. Пусть каждый ваш боксерский бой будет в память о героях, павших в боях СВО. А каждая победа на ринге - в честь скорейшей победы России", - также сказал глава региона.

Емельяненко поблагодарил региональное правительство и губернатора за организацию турнира и поддержку спорта в регионе, также призвав помнить подвиги воинов, которые защищают Россию.

"Спорт воспитывает в молодежи лучшие качества - уважение к сопернику, своей стране - и является важным фундаментом в жизни каждого человека. Спортсменам я желаю бескомпромиссной борьбы и побед", - цитирует пресс-служба Дениса Лебедева.

Проведение Кубка губернатора в 2022 году инициировала региональная федерация бокса, в первых соревнованиях участвовало более 40 спортсменов. В 2023 году они приобрели статус всероссийских, собрав 60 спортсменов из 9 регионов, а годом спустя - 89 из 16. В этом году соревновательная часть турнира пройдет с 21 по 25 июля, еще два дня отведены на организационные мероприятия. В Воронеже собрались 157 боксеров со всей страны.