Чемпионат мира по фехтованию с участием россиян стартует в Тбилиси

Впервые с 2019 года в турнире выступят лидеры российского фехтования Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по фехтованию стартует в Тбилиси, в нем впервые с 2019 года выступят лидеры российского фехтования Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов и другие титулованные спортсмены.

10 марта 2023 года конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), отказав в этой возможности ряду ведущих спортсменов. В ночь с 7 на 8 июля FIE опубликовал состав сборных на предстоящий чемпионат, среди участников наконец оказались большинство лидеров сборной.

Как объяснил ТАСС президент Федерации фехтования России, олимпийский чемпион Ильгар Мамедов, организация получила одобрение от исполкома FIE на присвоение нейтрального статуса лидерам, донеся наконец позицию, что российские спортсмены, представлявшие ЦСКА, являются членами Международного совета военного спорта CISM, - организации, официально признанной МОК в 1991 году. И этот статус они получали для участия во Всемирных военных играх - соревнованиях среди военнослужащих, проходящих раз в четыре года. Эта практика принята во всех ведущих фехтовальных странах мира.

Также в сборную России на чемпионат мира вошли Александра Михайлова (сабля), победительница Игр в Токио Марта Мартьянова, Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Анна Соловьева (все - рапира), Милен Бавуге Хабимана, Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская (все - шпага).

У мужчин заявлены Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян (все - шпага), Александр Керик, победители Олимпиады-2020 Владислав Мыльников, Антон и Кирилл Бородачевы (все - рапира), Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Анатолий Костенко (все - сабля). Также российские спортсмены заявлены в командных турнирах во всех дисциплинах.

В 2019 году на чемпионате мира в Будапеште россияне были победителями медального зачета. Имена победителей чемпионата мира - 2025 у рапиристов и шпажисток станут известны 23 июля, 25 июля разыграют медали в женской рапире и мужской сабле, 26 июля пройдут финалы в мужской командной рапире, в женской сабле и командной женской шпаге, 27 июля определятся чемпионы в шпаге у мужчин. На следующий день пройдут финалы в женской командной рапире и мужской командной сабле, 30 июля турнир завершится финалами в командной шпаге и мужчин и командной сабле у женщин.