Спортсмен сможет выступать на крупнейших международных соревнованиях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер чемпионатов России 2024 года по велоспорту-ВМХ Никита Ермаков получил нейтральный статус, дающий право выступать на крупнейших международных соревнованиях. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Ермакову 25 лет, летом 2024 года он выиграл серебряные награды чемпионата России в гонке на время, эстафете и командной гонке на время. В сезоне-2025 пять раз становился призером этапов Кубка России (одно золото, два серебра и две бронзы).

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.