Соревнование пройдет в Португалии с 23 по 27 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата Европы по маунтинбайку в Португалии не стали отправлять россиянам официальные приглашения на соревнования, вследствие чего одна из заявленных отечественных велосипедисток, Элина Семенова, вынуждена будет пропустить турнир. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

"На соревнованиях выступят Татьяна Сайтарова (элита), Ярослав Шведов (до 23 лет), а также юниоры Вадим Гвоздарев и Егор Титов, - рассказал Крутилин. - У юниорки Элины Семеновой, к сожалению, нет визы, Кристина Ильина готовится в России, планируем, что она примет участие в чемпионате мира".

"Было и такое, когда европейцы в принципе возражали против участия россиян в своих соревнованиях, за исключением юниоров. Сейчас ситуация немного поменялась, и они согласились пустить к себе всех. Но никаких приглашений, необходимых для оформления шенгенских виз, они не обещали прислать. Поэтому в соревнованиях из заявленных россиян примут только те, кто уже имеет действующие визы и получал их для участия в предыдущих европейских стартах", - добавил тренер.

Чемпионат Европы пройдет в португальском Мелгасу с 23 по 27 июля. На турнире будут разыграны медали как среди взрослых спортсменов, так и среди молодежи (до 23 лет) и юниоров. Россияне вынуждены будут выступать на европейском первенстве в нейтральном статусе.

"Надеюсь, что перед чемпионатом мира такого не будет, потому что это турнир UCI (Международного союза велосипедистов - прим. ТАСС), а они более лояльны к россиянам", - заключил Крутилин.

Чемпионат мира по маунтинбайку пройдет с 30 августа по 14 сентября в швейцарском кантоне Вале.