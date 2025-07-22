Экипаж Шибалова стал победителем ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева, третье - экипаж Алмаза Ахмедова

ГОРНО-АЛТАЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Экипаж "Камаз-мастер" под руководством Антона Шибалова стал победителем ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Финиш ралли прошел в Горно-Алтайске. Экипаж Шибалова показал результат 25 часов 15 минут 53 секунды. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева (отставание - 17 минут 22 секунды), третье - экипаж Алмаза Ахмедова (+34.74). Оба экипажа также представляют "Камаз-мастер".

В зачете внедорожников победу одержал экипаж Павла Андреев (Toyota), в зачете мотовездеходов победили Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков (Can-Am).

Шибалову 41 год, он во второй раз стал победителем "Шелкового пути". За команду "Камаз-мастер" Шибалов выступает с 2008 года. Дважды экипаж под его руководством занимал второе место на ралли "Дакар".

"Шелковый путь" проводится в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты соревнуются в России и Монголии. Общая длина маршрута составила 4811,58 км.