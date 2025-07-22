Россиянин выполнил все три норматива в 10 лет, 3 месяца и 21 день

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) официально присвоила звание международного мастера россиянину Роману Шогджиеву. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Ранее ТАСС сообщил, что Шогджиев стал самым юным шахматистом, выполнившим все три норматива, необходимых для получения звания международного мастера. На момент рекорда ему исполнилось 10 лет, 3 месяца и 21 день. В Федерации шахмат России отметили, что достижение Шогджиева будет направлено в Книги рекордов Гиннеcса и России.

Шогджиев превзошел достижение Фаустино Оро из Аргентины, который стал международным мастером в возрасте 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.