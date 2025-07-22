Олимпийский чемпион Маркин считает, что рекорд Данилова был установлен очень вовремя

Ранее спортсмен побил рекорд России в беге на 400 метров, державшийся с Олимпиады-1980

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Юниор Алексей Данилов, сумевший побить рекорд России 45-летней давности на дистанции 400 метров, доказал всем российским легкоатлетам, что и в условиях недопуска на крупные международные старты можно показывать результаты мирового уровня. Такое мнение ТАСС высказал двукратный победитель Олимпиады-1980 Виктор Маркин, прежний обладатель рекорда.

"Когда рекорды бьют, это нормальная ситуация, потому что их и устанавливают для того, чтобы потом улучшать, - считает Маркин. - Достижение Алексея вызвало у меня ностальгические нотки, мне сразу же вспомнилась Олимпиада 1980 года. И молодой спортсмен своим отличным выступлением в Бресте сделал всем нам подарок к 45-летию тех Игр".

"Я думаю, что этот рекорд был установлен вовремя. Наша многострадальная легкая атлетика сейчас переживает не самые лучшие времена, и на этом фоне показать такой высокий результат очень дорогого стоит. Данилов напомнил другим российским спортсменам, что и в условиях санкций можно показывать результаты международного уровня. Я вчера вечером посмотрел бег Алексея, и мне его выступление очень понравилось", - добавил собеседник ТАСС.

18-летний Данилов на соревнованиях в Бресте пробежал 400 метров за 44,56 секунды, побив рекорд Маркина (44,60), державшийся со времен Олимпийских игр в Москве. "Но рекорды устанавливаются не для того, чтобы потом купаться в лучах славы. Рекорды должны мотивировать, в первую очередь, других спортсменов. Я часто смотрю соревнования по легкой атлетике и свою любимую дисциплину, бег на 400 метров. И результаты, показанные там, порой вызывают раздражение и сочувствие", - признался двукратный олимпийский чемпион.

"Я вспоминаю старты, предшествующие Олимпиаде-80, когда в финале всесоюзных соревнований все участники забега на 400 метров выбегали из 46 секунд. И результат, который показал Алексей, думаю, поможет другим молодым спортсменам понять, что 400-метровка - это не такая супертяжелая дистанция, и на ней можно показывать высокие результаты. До 1979 года никто из наших спортсменов не выбегал из 46 секунд. Но стоило в том году Николаю Чернецкому пробежать круг за 45,12 и установить рекорд страны, то сразу появилась группа спортсменов, которые побежали близко к этому результату. И мой результат на Олимпиаде-80 не был случайным, мы уже были готовы психологически бежать быстро и разменять 45 секунд", - рассказал Маркин.

"Дай бог, чтобы другие наши молодые спортсмены переломили в голове барьер в 45 секунд и выходили на мировые результаты. Я выражаю большой респект тренеру Данилова, который смог поверить в своего ученика, да и в самого себя, что они могут показать такой результат", - заключил собеседник ТАСС.