Ранее полузащитник не мог вылететь из Ирана, поскольку воздушное пространство было закрыто из-за ракетных ударов Израиля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Иранский полузащитник махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Джавад чувствует себя безопасно в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Некоторое время футболист не мог вылететь в Россию из Ирана из-за конфликта с Израилем.

"Я рад, что все осталось позади, и я вновь в России. Я чувствую себя здесь комфортно и безопасно. Здесь хорошие условия для игры в футбол, и у нас хорошая команда. Надеюсь, что все самое страшное позади", - сказал Джавад.

Полузащитник выступает за махачкалинское "Динамо" с августа 2024 года.