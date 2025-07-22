Футболист Джавад считает, что махачкалинское "Динамо" займет место в топ-10 РПЛ

По итогам прошлого сезона команда стала десятой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" должен занять место в первой десятке турнирной таблицы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Динамо" Джавад.

Ранее "Динамо" уступило в гостях московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в матче первого тура РПЛ.

"Рад, что сезон возобновился и мы снова проводим матчи. Я думаю, что у нас крепкая команда, и мы будем давать бой всем лидерам лиги. У нас есть задача улучшить результат прошлого сезона. Я думаю, что мы займем место в топ-10 РПЛ в этом году, нам это по силам", - сказал Джавад.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков в 30 матчах.