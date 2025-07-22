Второе место в голосовании занял Александр Овечкин, третьим стал Никита Кучеров

ТАСС, 22 июля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2024/25 по версии журналистов. Голосование было проведено "Спорт-Экспрессом".

Второе место в голосовании занял форвард клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин, третьим стал нападающий клуба НХЛ "Тампа" Никита Кучеров. Этим летом Бобровский второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин в начале апреля побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах лиги. Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.

Руководитель редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин поставил на первое место в голосовании Бобровского, на второе - Кучерова, на третье - Овечкина, на четвертое - вратаря "Локомотива" Даниила Исаева, на пятое - нападающего "Коламбуса" Кирилла Марченко. Руководитель направления редакции спортивной информации ТАСС Рустам Шарафутдинов поставил на первое место Бобровского, на второе - Овечкина, на третье - Кучерова, на четвертое - Александра Радулова из "Локомотива", на пятое - Василия Подколзина из "Эдмонтона".

Бобровский также был признан лучшим вратарем России, лучшим защитником стал Михаил Сергачев ("Юта"), лучшим нападающим - Овечкин. Лучшим хоккеистом в возрасте до 20 лет был признан Иван Демидов (СКА и "Монреаль"), лучшим тренером - Игорь Никитин ("Локомотив"), лучшим менеджером - Алексей Волков ("Трактор"). Лучшим хоккеистом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) журналисты выбрали Максима Шабанова ("Трактор").

Владислав Уткин выбрал лучшим вратарем Бобровского, лучшим защитником - Дмитрия Куликова ("Флорида"), лучшим нападающим - Кучерова, лучшим игроком до 20 лет - Демидова, лучшим тренером - Никитина, лучшим менеджером - Волкова, лучшим игроком КХЛ - Джошуа Ливо ("Салават Юлаев"). Рустам Шарафутдинов выбрал лучшим вратарем Бобровского, защитником - Куликова, нападающим - Овечкина, игроком до 20 лет - Демидова, тренером - Никитина, менеджером - Волкова, игроком КХЛ - Радулова.

Голосование за звание лучшего хоккеиста страны проводится "Спорт-Экспрессом" в третий раз. В 2023 году лучшим игроком был признан Кучеров, в 2024-м - Бобровский.