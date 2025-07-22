Защитник выступал за сборные СССР, СНГ и России, став олимпийским чемпионом в 1992 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Сергею Зубову исполнилось 55 лет. Он являлся одним из самых результативных защитников в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и был удостоен места в Зале хоккейной славы в канадском Торонто.

По игре за ЦСКА, в котором Зубов выступал до отъезда в Северную Америку, сложно было предугадать, что он вырастит в одного из лучших защитников мира. Главный тренер армейцев Виктор Тихонов в шутку называл его "тихоходом". Отчасти Зубову помогло то, что с его приходом в ЦСКА уже начинался развал той великой команды.

В начале января 1989 года за ЦСКА отказался играть Вячеслав Фетисов, и Тихонов стал больше доверять Зубову. При этом молодой защитник свой первый матч в Высшей лиге сыграл именно в паре с Фетисовым - произошло это в сентябре 1988 года в домашнем матче с "Химиком" (1:3). Атакующие навыки Зубову наверняка привил его первый тренер Борис Штанько, у которого он занимался в клубе АЗЛК "Москвич". В школу ЦСКА Зубов попал в обмен на четырех игроков, позже там оказался и Штанько.

В интервью газете "Спорт-Экспресс" Зубов отмечал, что этот тренер был мужественным и справедливым человеком. 23 декабря 2006 года Штанько был убит в подъезде своего дома.

Почему не получилось со сборной

Поворотным в карьере Зубова стал 1992 год. В январе он дебютировал за сборную Объединенной команды незадолго до Олимпиады. На олимпийском турнире, ставшим победным, Зубов играл в паре с Владимиром Малаховым. Зубов стал автором первых в истории сборной России голов на чемпионате мира - его дубль позволил спасти отечественную команду от поражения в матче со швейцарцами (2:2).

"Мы вместе играли в ЦСКА, и Тихонов любил ставить вместе в сборной тех, кто играл в клубе. Раз в сборной играли вместе, значит, у нас получалось неплохо. Плюс были молодыми, все взаимосвязано", - вспомнил в разговоре с ТАСС об игре с Зубовым Малахов. Успех на Олимпиаде был единственным в карьере Зубова, связанным со сборной. В последний раз он сыграл за нее на Кубке мира в 1996 году, забив последний гол команды в проигранном американцам полуфинале (2:5).

В 1997 году во время предсезонного турнира с участием российских игроков НХЛ Кубок "Спартака" у Зубова произошел конфликт с группой неизвестных после того, как те стали оказывать знаки внимания его жене. "Немножко разочаровался в одном человеке, и это оставило отпечаток на долгие годы", - рассказал Зубов, добавив, что тот инцидент отрезал ему путь в сборную на долгие годы. Зубов был готов сыграть за сборную России на Олимпиаде 2010 года, когда находился в хорошей форме, выступая за СКА. Но потом отказался, так как тренеры команды Вячеслав Быков и Игорь Захаркин включили его не в основной, а в резервный состав.

В том же 1992 году Зубов отправился в "Рейнджерс", который задрафтовал его двумя годами ранее. По его словам, решение уехать он принял после того, как ему и другим хоккеистам ЦСКА выплатили только отпускные. И от того состава ЦСКА осталось считанное количество игроков.

В своем первом сезоне за океаном (1992/93) Зубов сыграл 30 матчей за фарм-клуб "Рейнджерс" "Бинхэмптон". В основу его подняли после того, как травму получил ведущий защитник команды Брайан Лич, а заменившим его Джеймсом Патриком тренерский штаб команды остался недоволен. Чемпионский для "Рейнджерс" сезон-1993/94 Зубов также начинал в "Бинхэмптоне", проведя там два матча, а по итогам регулярного сезона он с 89 очками стал первым защитником в истории НХЛ - лучшим бомбардиром своего клуба в регулярном чемпионате.

Зубов признавался, что ему было куда легче играть в финальной серии с "Ванкувером" против Павла Буре, учитывая, что вместе они играли и в ЦСКА, и в сборной. Примечательно, что и во время финальной серии 1994 года, и в финале 1999 года, когда Зубов с "Далласом" выиграл у "Баффало", в его семье рождался ребенок.

Тренерская карьера

Зубов неоднократно становился лучшим ассистентом среди защитников в плей-офф. Удивительно, что за всю карьеру он лишь раз номинировался на "Норрис трофи", который вручается лучшему игроку обороны по итогам сезона. И произошло это ближе к окончанию его карьеры в НХЛ (2006 год). Зато в "Далласе", куда он попал в результате обмена из "Питтсбурга" в 1996 году, он стал одной из легенд. Уже на второй год пребывания там главный тренер Кен Хичкок, пришедший в клуб вместе с россиянином, назначил его ассистентом капитана, которым он пробыл 10 лет - до окончания карьеры в лиге.

С Зубовым "Даллас" дважды выходил в финал Кубка Стэнли, и в 2000 году "звезды" уступили "Нью-Джерси" с Александром Могильным, Сергеем Брылиным, Сергеем Немчиновым, Малаховым и Фетисовым на тренерской скамейке.

"Против Зубова и его партнеров тяжело было играть, особенно в меньшинстве, так как он разыгрывал шайбу. Когда в большинстве выходят спецбригады, у них все наиграно, там друг друга понимают с полуслова. И Сергей был одним из тех, кто дополнял это сильное большинство", - сказал Малахов.

Свою карьеру в "Далласе" и лиге Зубов завершил в 38 лет. Спустя 10 лет он был введен в Зал хоккейной славы, а в конце января 2022 года перед матчем с "Вашингтоном" "Даллас" в ходе торжественной церемонии изъял 56-й номер Зубова из обращения.

После завершения игровой карьеры в 2011 году вершиной карьеры тренера для Зубова пока остается Кубок Гагарина, который он взял в качестве помощника Быкова и Захаркина в СКА в 2015 году, отвечая за игру защитников. В ноябре 2015 года Зубов был утвержден главным тренером СКА, сменив Андрея Назарова. Армейцы при нем не сумели пройти в полуфинале ЦСКА, притом что по ходу плей-офф из состава был выведен Илья Ковальчук, как считается, не без давления сверху на тренера.

Зубов потом возвращался в Санкт-Петербург, работав в тренерском штабе Романа Ротенберга. Также дважды он работал в "Сочи" и в 2018 и 2019 году выводил команду в плей-офф. "Сочи" пока является его последней командой, откуда он ушел в марте нынешнего года.