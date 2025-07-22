На турнире в Сингапуре спортсменки стали вторыми

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки впервые за 27 лет не смогли завоевать золото чемпионата мира по водным видам спорта в групповых упражнениях. Соревнования проходят в Сингапуре.

Российские синхронистки за выступление в технической программе набрали 300,6183 балла и заняли второе место. Победу одержали представительницы Китая, набравшие 307,8001 балла. Третье место досталось испанкам (294,8575 балла). В групповых соревнованиях в произвольной программе, которые состоялись 20 июля, россиянки участия не принимали.

Первое мировое первенство с разделением программ на техническую и произвольную прошло в 2007 году, с того момента россиянки неизменно становились победительницами двух видов, в 2022, 2023 и 2024 годах российская команда была отстранена. На чемпионатах мира с 1998 года сборная России ни разу не оставалась без золотых медалей в групповых упражнениях.

Данная медаль стала четвертой для российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, на проходящем чемпионате мира. Ранее синхронист Александр Мальцев на мировом первенстве победил в технической и произвольной программах, а Майя Дорошко и Татьяна Гайдай выиграли бронзу в технической программе дуэтов.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.