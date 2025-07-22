Ранее контракт "Авангарда" с нападающим Владимиром Ткачевым был расторгнут по инициативе клуба

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Изменения в правовом регламенте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по части компенсации хоккеистам за досрочное расторжение контрактов по инициативе клубов могут происходить в том числе по предложению лиги после тщательного изучения той или иной ситуации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе лиги.

19 июля "Авангард" объявил о расторжении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Омский клуб в декабре 2024 года заключил с 29-летним форвардом новый контракт до 2030 года. В клубе объяснили намерение о расторжении контракта непростой ситуацией с потолком зарплат, поскольку соглашение с форвардом не позволяло усилить проблемные позиции.

"Контракт "Авангарда" с нападающим Владимиром Ткачевым был расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации, и игрок подписал соответствующее соглашение о расторжении контракта. В ходе этого процесса были соблюдены все необходимые правила и нормы регламента", - сообщили в пресс-службе.

Согласно регламенту, при расторжении контракта в период начиная с 1 июня и заканчивая не позднее чем за семь дней до даты начала регулярного чемпионата хоккеисту выплачивается 25% от суммы заработной платы (вознаграждения), невыплаченной за текущий сезон, и 20% от этой суммы, предусмотренной за оставшиеся сезоны контракта. Выплата второй части компенсации прекращается с момента подписания игроком нового контракта с любым профессиональным клубом за исключением клубов Всероссийской хоккейной лиги.

"Лига постоянно ведет работу над совершенствованием своих нормативных документов, получая обратную связь по тем или иным вопросам от клубов, игроков, тренеров и агентов, либо самостоятельно предлагая изменения после тщательного изучения той или иной ситуации. Существует определенный процесс, согласно которому в регламент могут быть внесены правки в части регулирования контрактов с хоккеистами. Проект изменений проходит дискуссию с клубами на рабочей группе, может быть вынесен на голосование клубов и только после этого выносится на рассмотрение корпоративными органами управления", - ответили в пресс-службе на вопрос о возможном изменении регламента по компенсациям.