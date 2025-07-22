Российские спортсменки стали вторыми в технической программе

СИНГАПУР, 22 июля. /ТАСС/. Второе место российских синхронисток в технической группе на чемпионате мира в Сингапуре не следует воспринимать как трагедию. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер команды Татьяна Покровская.

Российские синхронистки с чемпионата мира 1998 года ни разу не проигрывали в групповых дисциплинах, в которых принимали участие.

"Почему проиграли? Говорят о том, что привыкли к победам, но мы никогда не привыкали - на каждое соревнование мы ехали бороться, а не ехали завоевывать первое место. И когда оно случалось, мы очень радовались. Мы никогда не думали о себе, что мы такие крутые. Сейчас новая команда, девочки еще нигде не были обкатаны, некоторые только в юниорской команде по месяцу-два провели и сейчас уже пришли сюда", - сказала Покровская.

"Сегодня Китай занял наше место, посмотрим, как мы дальше будем выступать. Трагедии нет, я планировала это место. Боялась, что [второе место] отдадут команде импульсивной Испании, у которой музыка действует на зрителей", - добавила она.

Российские синхронистки в Сингапуре выступают в нейтральном статусе. Последний раз команда выступала на чемпионате митра в 2019 году, а последним ее крупным стартом была Олимпиада 2021 года в Токио. С тех пор ее состав полностью изменился.

"Честно, я ожидала [такого результата], - сказала Покровская. - Мне нужно было это место, главное было не опуститься вниз, потому что девчонки только начинают, надо идти поступенчато. Никто бы не дал нам первого места, потому что был большой перерыв, нас сейчас принимают как новичков. Четыре года - не баран чихнул".