Спортсменки во вторник заняли второе место в технической программе, первыми стали китаянки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Серебро российских сихронисток в групповых упражнениях на чемпионате мира в Сингапуре после долгого перерыва в выступлениях - это только начало, дальше результаты будут лучше. Таким мнением с ТАСС поделилась трехкратная олимпийская чемпионка в группе Александра Пацкевич.

Российские синхронистки набрали во вторник за выступление 300,6183 балла и заняли второе место в технической программе. Победу одержали представительницы Китая (307,8001 балла), третьими стали испанки (294,8575 балла). В групповых соревнованиях в произвольной программе, которые состоялись 20 июля, россиянки участия не принимали.

"Мы все поздравляем наших девочек с медалью чемпионата мира, - подчеркнула Пацкевич. - С предыдущего турнира, на котором участвовала команда, появилось много "но", с которыми пришлось справляться. И она сделала это на высшем уровне, несмотря на кардинальные изменения правил, отсутствие соревновательной практики, на все нюансы и тонкости, которые другие команды имели возможность нарабатывать, участвуя в этапах Кубка мира. Я считаю, что наша техническая группа выглядела абсолютно на уровне".

Пацкевич подчеркнула, что россиянки несмотря ни на что сохранили конкурентоспособность: "Важно, что мы поняли, что остаемся конкурентоспособными, и это большой успех для всех нас. Я видела прогон программы нашей команды, и у меня, скажу честно, шли мурашки. Слова огромной благодарности и уважения к нашему тренерскому составу и к спортсменкам, проделавшим такую большую работу. Безусловно, для всех это был сильный стресс - столько лет пропустить, практически выпасть из обоймы и сейчас ощутить такой уровень ответственности на плечах".

"А уж насколько сильно переживает и по-человечески, и в профессиональном плане наша Татьяна Николаевна Покровская, даже не могу себе представить, - добавила собеседница ТАСС. - Она привезла новую молодую команду на такой крупный международный старт, это их первый подобный опыт, что накладывало свои отпечатки и в подготовке, и непосредственно на старте. Уверена - дальше будет больше и еще лучше".

Серебро группы в технической программе стало четвертой медалью для российских спортсменов, выступающих в Сингапуре в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.