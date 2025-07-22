Чагин: энергия Сибири помогла участникам ралли "Шелковый путь" пройти весь маршрут

Старт ралли-рейда состоялся в Иркутске, финиш прошел в Горно-Алтайске

ГОРНО-АЛТАЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Мощная энергия Сибири помогла участникам международного ралли-рейда "Шелковый путь" пройти всю дистанцию. Такое мнение высказал на церемонии награждения победителей соревнований руководитель международного проекта ралли "Шелковый путь", автогонщик Владимир Чагин.

Старт ралли состоялся в Иркутске, финиш прошел в Горно-Алтайске. Экипаж команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова стал победителем в зачете грузовиков, показав результат 25 часов 15 минут 53 секунды. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева (отставание - 17 минут 22 секунды), третье - экипаж Алмаза Ахмедова (+34.74). Оба экипажа также представляют "Камаз-мастер". В зачете внедорожников победу одержал экипаж Павла Андреева (Toyota), в зачете мотовездеходов победили Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков (Can-Am).

"Позади 10 дней напряженной борьбы по территории России и Монголии. Когда мы стартовали в Иркутске, мощнейший заряд сибирской энергии, который получили наши участники, помог им преодолеть всю дистанцию нашего ралли. Сегодня нас вновь принимает Сибирский федеральный округ, гостеприимная, красивейшая Республика Алтай", - сказал Чагин. Сам гонщик в ралли не участвовал.

По словам председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, регион уже в третий раз принимает ралли. "Горный Алтай стал финальной точкой прибытия профессионалов автоспорта, которые преодолели сложный, но живописный маршрут по Западной Сибири. Наш регион гордится возможностью быть частью этого знакового проекта. Проведение масштабного ралли в очередной раз продемонстрировало большой потенциал нашей страны в организации глобальных мировых событий", - сказал Прокопьев.

"Шелковый путь" прошел в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты соревновались в России и Монголии. Общая длина маршрута составила 4811,58 км.