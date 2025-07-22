Экипаж "Камаз-мастер" под управлением Шибалова стал победителем ралли в зачете грузовиков

ГОРНО-АЛТАЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Легких маршрутов для прохождения ралли "Шелковый путь" не бывает, организаторы максимально качественно подготавливают трассу. Об этом ТАСС рассказал победитель гонки в зачете грузовиков Антон Шибалов.

"Все, как и всегда, на высшем уровне. Организаторы постарались сделать все максимально качественно для участников: маршруты, проработка - без исключения все идеально. Легких никогда не бывает этих маршрутов, тем более на "Шелковом пути", - сказал Шибалов после церемонии награждения в Горно-Алтайске.

Экипаж Шибалова, представляющий команду "Камаз-мастер", стал победителем в зачете грузовиков, показав результат 25 часов 15 минут 53 секунды. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева, третье - экипаж Алмаза Ахмедова.

Ралли "Шелковый путь" прошло в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты соревновались в России и Монголии. Общая длина маршрута составила 4811,58 км.