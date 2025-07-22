Сейчас молодые автогонщики команды набираются опыта, отметил ее руководитель

ГОРНО-АЛТАЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Руководитель и пилот российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев намерен подготовить молодых спортсменов перед уходом с поста. Об этом он сообщил ТАСС после церемонии награждения победителей международного ралли-рейда "Шелковый путь".

"Как только я буду уверен, что смена следующего поколения готова, тогда можно уже думать, наверное, о том, чтобы покинуть пост. Даже эта гонка показала, что победили опытные. Понятно, что у молодых ребят были технические проблемы. Поэтому они набираются опыта, как будут готовы, так все, мы повесим шлем на гвоздь, как говорится", - сказал Николаев.

Финиш ралли "Шелковый путь" прошел в Горно-Алтайске. Экипаж Антона Шибалова, представляющий команду "Камаз-мастер", стал победителем в зачете грузовиков, показав результат 25 часов 15 минут 53 секунды. Второе место занял экипаж Николаева, третье - экипаж Алмаза Ахмедова из "Камаз-мастера".

Ралли "Шелковый путь" прошло в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты соревновались в России и Монголии. Общая длина маршрута составила 4811,58 км.