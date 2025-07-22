В сезоне-2025/2026 "Хапоэль" проведет в зале "Арена 8888 София" 19 матчей

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Израильский баскетбольный клуб "Хапоэль" из Тель-Авива проведет домашние матчи Евролиги в Софии. Как сообщает телеканал BTV, такое решение было принято по итогам встречи руководства команды, Федерации баскетбола Болгарии и министра по делам молодежи и спорта Болгарии Ивана Пешева.

"Мы благодарны тому, как болгары относятся к нашей команде - и граждане, и правительство. В прошлом году мы играли матчи Еврокубка в Самокове и остались довольны условиями. Именно это стало основной причиной того, что будем играть здесь в течение сезона", - заявили представители команды.

"Для Минспорта огромная честь, что Болгария и София имеют возможность принимать домашние матчи команды в Евролиге", - отметил Пешев.

В сезоне-2025/2026 "Хапоэль" проведет в зале "Арена 8888 София", вмещающем около 15 тыс. зрителей, 19 матчей. Первый из них с испанской "Барселоной" пройдет 30 сентября.