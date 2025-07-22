Николаев остался доволен выступлением "Камаз-мастера" на ралли "Шелковый путь"

Экипажи команды заняли на ралли весь пьедестал

ГОРНО-АЛТАЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Руководитель и пилот российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев остался доволен выступлением коллектива на ралли "Шелковый путь". Об этом он сообщил ТАСС после церемонии награждения победителей.

"Очень доволен выступлением "Камаза" в этом году. Да, конечно же, хотелось, чтобы все-таки молодежь была на первых ступенях пьедестала, но, видимо, пока еще рано. Самое главное, что "Камаз" занял весь подиум", - сказал Николаев.

Он добавил, что в этом году одной из основных сложностей трассы стали зыбучие пески. "В прошлом году были дожди, а когда песок мокрый, по нему едешь как по бетону. А когда пески просохшие, то это как мука. Машина просто не едет. И надо вот тут мастерство проявлять. Как раз-таки в этом и заключалась в этом году, наверное, особенность", - подчеркнул он.

Победителем в зачете грузовиков стал экипаж Антона Шибалова, представляющий команду "Камаз-мастер". Второе место занял экипаж Николаева, третье - экипаж Алмаза Ахмедова.

Ралли "Шелковый путь" прошло в 15-й раз, впервые гонка состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты соревновались в России и Монголии. Общая длина маршрута составила 4811,58 км.