Эта награда стала восьмой для россиян на нынешней Универсиаде

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали серебряную медаль Универсиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Германии.

В составе команды выступали Николай Колесников, Александр Щеголев, Дмитрий Жаворонков и Александр Степанов. Победителями Универсиады стали американцы. Третье место заняла команда Японии.

Эта награда стала восьмой для россиян на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.