Россиянин испытал большие физические нагрузки из-за участия в двух финалах в один день

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Российский пловец Александр Степанов испытал большие физические нагрузки после того, как ему за вечер вторника пришлось дважды участвовать в финалах Универсиады, из-за чего он чувствует большую усталость. Об этом Степанов рассказал журналистам.

Степанов, ранее выиграший финальный заплыв на 1 500 метров вольным стилем, во вторник сначала стал чемпионом Универсиады на дистанции 800 метров, а спустя два часа в составе эстафетной команды нейтральных спортсменов на 4х200 м вольным стилем завоевал серебряную награду.

"Наверно, я устал больше всех, реально, - признался Степанов. - Сердце никогда так не болело, как после этой двухсотки, аж мультики перед глазами мелькали, уже плывет все перед глазами. Первый полтинник меня сносило, я как-то встал на месте, но потом кое-как расплылся. Короче, ужас. Не хочется такое повторять больше никогда".

"Все реально, - ответил Степанов на вопрос, можно ли было бороться с американцами за победу. - Я не плыву на 200 м вообще, а меня тут просто запихали в состав, как с улицы подобрали и сказали плыть. И вообще, кроме Коли Колесникова, никто на двухсотке не специализируется из нас. А мы довольно-таки хорошо проплыли, как я считаю. И по секундам, и по месту. Я думал, намного хуже будет".

В составе эстафетной команды вместе со Степановым плыли Николай Колесников, Александр Щеголев и Дмитрий Жаворонков.