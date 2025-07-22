В полуфинале англичанки обыграли итальянок в дополнительное время

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Италии и стала первым финалистом женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Швейцарии.

Счет в матче на 33-й минуте открыла итальянка Барбара Бонансеа. На шестой компенсированной минуте к основному времени Мишель Агиеманг сравняла результат. За две минуты до окончания компенсированного времени в ворота сборной Италии был назначен пенальти, который не реализовала Клои Келли, однако затем она же забила победный мяч на 119-й минуте.

Во втором полуфинале 23 июля сыграют сборные Германии и Испании. Решающий матч состоится 27 июля в Базеле.

В финале прошлого турнира сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии и впервые завоевала титул.