Команда не хочет участвовать в ралли без флага и гимна страны

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Члены белорусской команды "МАЗ-Спортавто" не намерены проситься на участие в ралли-рейде "Дакар". Об этом ТАСС сообщил руководитель и пилот команды Сергей Вязович.

"Мое отношение такое: не хотите нас там видеть - не надо. Проситься мы не будем. Возвращение возможно только на прежних условиях. Это с гербом, флагом, нашими производителями, никак по-другому. Поэтому особых иллюзий не испытываю", - сказал Вязович.

В 2022 году из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.