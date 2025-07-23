После обострения ситуации на Украине "Камаз-мастер" не участвует в сореновниии

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Грузовой зачет ралли "Дакар" стал неинтересным без участия команд из России и Белоруссии. Такое мнение ТАСС высказал руководитель и пилот российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев.

В 2022 году из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Команда "Камаз-мастер" отказалась подписывать документ и пропустила три ралли подряд.

"Когда был "Камаз", был [белорусский] "МАЗ", все хотели их обогнать, и была интрига. Сейчас нет нас - там уже и зачет неинтересный. Мы туда ездили просто посмотреть, как зрители, и увидели, что уже не то. Если раньше в абсолютном зачете на "Дакаре" первый наш грузовик заезжал в топ-30, сейчас первый грузовик заезжает в топ-50. То есть видно, что скорость упала, все упало, и интереса нет", - сказал Николаев.