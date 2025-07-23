Поединок против бразильца Алекса Перейры пройдет в США

ТАСС, 23 июля. Россиянин Магомед Анкалаев проведет первую защиту звания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ночь на 5 октября против бразильца Алекса Перейры. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Поединок пройдет на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

9 марта Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаеву 33 года, в его активе 21 победа при 1 поражении в смешанных единоборствах (MMA), также один бой с участием россиянина признан несостоявшимся. В декабре 2022 года россиянин провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью. Перейре 38 лет, на его счету 12 побед и 3 поражения в MMA.