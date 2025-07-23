Бывшая первая ракетка мира победила соотечественницу Питон Стирнс со счетом 6:3, 6:4

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американка Винус Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Уильямс, которая попала в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению (wild-card). Во втором круге она сыграет против Магдалены Френх из Польши (5-й номер посева).

Для Уильямс этот матч стал первым в одиночном разряде с марта 2024 года, когда она проиграла на старте турнира в Майами россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6). До этого, 21 июля, Уильямс с американкой Хэйли Баптист с победы стартовали в парном разряде на турнире в Вашингтоне, переиграв соотечественницу Клерви Нгуну и канадку Эжени Бушар (6:3, 6:1).

Уильямс 45 лет, она является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 49 титулов WTA в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка завоевала 22 трофея под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Стирнс 23 года, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. В активе американки 1 титул под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2023 году.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 27 июля. Призовой фонд турнира составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей является испанка Паула Бадоса, которая снялась с соревнования из-за травмы.