Соревнование может пройти в ноябре 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре всероссийский турнир по тхэквондо имени олимпийского чемпиона Максима Храмцова планируется провести осенью 2025 года. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Храмцов учился в школе в городе Нижневартовск, является воспитанником местной спортивной школы. Здесь же он активно тренируется, готовится к различным турнирам. Ранее в Югре турниры Храмцова по тхэквондо не проводились.

"Турнир в Нижневартовске планируется в ноябре", - ответил собеседник агентства на вопрос об организации турнира Храмцова.

По его словам, турнир планируется всероссийского уровня. "Там же пройдет мастер-класс Максима", - добавил собеседник. Он отметил, что Храмцов ранее провел ряд мастер-классов, в частности в Донецке и Москве, последний мастер-класс прошел в Мали.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере. Как сообщал агентству Лашпанов, спортсмену надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм.

Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).