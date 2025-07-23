Нападающий принимал участие в товарищеском матче национальных команд 10 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильной командой, у нее много хороших игроков. Такое мнение ТАСС высказал нападающий ЦСКА и сборной Белоруссии Артем Шуманский.

10 июля сборная Белоруссии уступила команде России со счетом 1:4 в товарищеском матче, который прошел в Минске. Шуманский принял участие в игре.

"Матч со сборной России уже в прошлом, я не могу сказать, что сильно рад, потому что заболел. Прилетел после финала Кубка России, была температура 39, поэтому я не очень думал о футболе, думал о восстановлении, как быстрее подготовиться к сезону, потому что это все-таки товарищеский матч, - сказал Шуманский. - Мне хочется играть за сборную, но есть сезон, где мне хочется доказывать, чтобы потом вызываться в сборную. Так получилось, что проиграли, но у сборной России сильная команда".

"Я вышел на поле без температуры, 3-4 дня болел, из-за этого физическая форма падает, нужно набирать неделю-две, поэтому вышел достаточно разобранный. Но это, скажем так, отговорки, мы проиграли, нужно принять этот факт и поблагодарить сборную России, что она приехала к нам. У сборной России сильный уровень, в прошлом матче не играл с ними, хорошая команда, достаточно сильных исполнителей. Я рад был сыграть, это международный опыт, мало кто прилетает в Белоруссию, очень счастлив, что есть такие сильные сборные, которые могут сыграть с нами", - добавил Шуманский.