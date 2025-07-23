Спортсменка выступит на чемпионате мира в Сингапуре

СИНГАПУР, 23 июля. /ТАСС/. У рекордсменки мира на дистанции 200 м брассом Евгении Чикуновой нет опасений, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре она может столкнуться с недружелюбным отношением к себе со стороны соперников. Об этом она рассказала ТАСС.

Последний раз на международных соревнованиях на длинной воде Чикунова выступала в 2021 году на Олимпиаде в Токио. Турнир в Сингапуре станет для нее первым чемпионатом мира в карьере на длинной воде. В декабре прошлого года спортсменка выступила на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, который стал для нее первым после трехлетнего перерыва.

"Когда в Будапеште я встречалась с девочками на разминке, то они действительно были рады меня видеть. Говорили, что скучали и классно, что мы вернулись. Я слышала только позитив, негатива в мой адрес не было показано ни разу. С той же [эстонкой] Энели Ефимовой все нормально: мы пообщались, перебросились фразами, поэтому я не вижу опасений, что ситуация резко поменяется и к нам начнут негативно относиться. Думаю, в этом плане все должно быть хорошо", - сказала Чикунова.

Чемпионат мира в Сингапуре стартовал 11 июля, соревнования пловцов пройдут с 27 июля по 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.