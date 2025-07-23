Российский футболист продолжает восстанавливаться после болезни

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пока также тренируется на базе, прогнозировать его возвращение в общую группу сложно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского футбольного клуба.

Захарян пропускает тур "Реал Сосьедад" в Японии, полузащитник восстанавливается после болезни.

"Команда вернется в Сан-Себастьян в субботу. Он восстанавливается на нашей базе, пока неизвестно, когда он приступит к работе в общей группе", - сообщили в пресс-службе.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.