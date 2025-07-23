В "Локомотиве" сообщили, что не рассматривают продажу футболиста Пиняева

Ранее появилась информация, что ЦСКА согласился активировать сумму отступных, указанную в контракте игрока

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" на данный момент не рассматривает продажу полузащитника Сергея Пиняева в другой клуб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что ЦСКА согласился активировать сумму отступных, указанную в контракте Пиняева с "Локомотивом".

"Локомотив" действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком ФК "Локомотив". Отсутствие Пиняева в заявке на матч [чемпионата России] c "Сочи" было связано с небольшим повреждением, полученным в ходе предсезонных сборов. В настоящее время полузащитник тренируется в общей группе, в ближайшее время рассчитываем на его возвращение в состав", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Пиняеву 20 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В составе команды игрок провел 88 матчей в различных турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач. В "Локомотив" Пиняев перешел из самарских "Крыльев Советов", по ходу карьеры также выступал за "Чертаново".