Глава Всероссийской федерации парусного спорта считает, что в производстве Россия должна добиваться автономности и независимости

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Три судна для парусного спорта будут производиться в России по программе импортозамещения. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

"Одна из задач, которую поставил перед президентами спортивных федераций министр спорта РФ Михаил Дегтярев, - осуществление импортозамещения в производстве спортивных снарядов. В первую очередь это важно для спорта высших достижений, а в парусном спорте 10 олимпийских медалей. Несмотря на сложности технологического процесса, нам удается полностью осуществлять все циклы производства гоночных лодок на российской земле", - сказал Джиенбаев.

По словам собеседника ТАСС, лодки судоверфи в Таганроге не уступают уровню ведущих мировых производителей. "Мы внесли в Минпромторг заявку на три позиции, которые производим самостоятельно на юге России. Эти три спортивных парусных снаряда с площадью паруса до 22 квадратных метров и вошли в одобренный перечень: яхта класса "Луч", яхта класса "Кадет" и яхта класса "420". Нам приятно, что Минпромторг увидел возможности нашего производства, рассмотрел наше обращение и одобрил его. В производстве Россия должна добиваться автономности и независимости", - добавил глава федерации.