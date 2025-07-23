Спортсменка выиграла золото в технической программе микст-дуэтов в паре с Александром Мальцевым

СИНГАПУР, 23 июля. /ТАСС/. Путь синхронистки Майи Гурбанбердиевой к золоту в техническом микст-дуэте на чемпионате мира в Сингапуре стал эмоционально самым тяжелым в карьере. Об этом она рассказала ТАСС.

Гурбанбердиева победила в дуэте с Александром Мальцевым, в последний раз на чемпионате мира они выступали в 2019 году. Шесть лет назад в южнокорейском Кванджу они завоевали два золота.

"В 2019 году у нас было очень много стартов: пять этапов Мировой серии, суперфинал, первый для меня в карьере чемпионат мира. Но тот год все равно эмоционально был не таким тяжелым, как этот. Не могу раскрывать всех подробностей, но для меня эта медаль сейчас одна из самых главных наград, я очень рада, что все получилось. Саша - молодец, он хороший", - сказала Гурбанбердиева.

Гурбанбердиевой 26 лет, она стала трехкратной чемпионкой мира. 30-летний Мальцев после победы в техническом микст-дуэте в Сингапуре стал семикратным чемпионом мира.