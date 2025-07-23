Российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских яхтсменов к международным стартам в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

"Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту, - сказал собеседник агентства. - После обсуждения на заседании совета в мае 2025 года вопрос политики нейтралитета был отложен до заседания совета в июле. Данное решение должно быть принято советом, что соответствует ранее утвержденной процедуре сложного вопроса временных санкций в отношении участия российских и белорусских спортсменов в парусном спорте".

"На заседании 30 июня 2025 года правление тщательно рассмотрело замечания и предложения российских и белорусских национальных федераций парусного спорта и предложило в соответствии с текущими рекомендациями МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) разрешить российским и белорусским спортсменам, персоналу спортсменов и судьям участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе", - добавил представитель ВФПС.

В федерации уточнили, что эта политика касается всех обладателей паспортов России и Республики Беларусь, включая лиц младше 18 лет. Получившие отказ в предоставлении нейтрального статуса имеют право обжаловать это решение в дисциплинарном трибунале World Sailing, а потом и в Спортивном арбитражном суде.

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.