Россияне победили в технической программе в микст-дуэте

СИНГАПУР, 23 июля. /ТАСС/. Выступление синхронистов Александра Мальцева и Майи Гурбанбердиевой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре для их тренера Ганы Максимовой эмоционально является самым тяжелым в карьере. Об этом она рассказала ТАСС после их победы в технической программе в микст-дуэте.

Мальцев и Гурбанбердиева в последний раз выступали на чемпионате мира в 2019 году. Шесть лет назад они завоевали две золотые медали, для Мальцева в Сингапуре это золото стало третьим - ранее он победил в сольных программах.

"Мне позвонила мама, сказала, что ей очень тяжело дался финал - она сильно испереживалась. И я тоже. Я выдохнула только после того, как мы опередили испанцев - наших главных соперников", - сказала Максимова.

"Я даже не заметила, что с нашего предыдущего чемпионата прошло уже шесть лет. Психологически для нас этот чемпионат безумно тяжелый. У меня такое ощущение, что на первом чемпионате мира я и то была спокойней, чем здесь. За эти три финала я так психологически вымоталась, что уже жду четвертого, после которого смогу спокойно вздохнуть. Я очень устала психологически. Тяжело даже стоять одной [во время соревнований], ведь ни с кем нельзя обсудить, выпустить страх, который нельзя показать ребятам, - им нужно транслировать только уверенность. И больше всего выматывает - это сидеть и смотреть, как соперники демонстрируют следом за тобой десять номеров. Это катастрофа, ощущение, что этот час ты сидишь на эшафоте и тебе каждую секунду могут отрубить голову", - добавила она.

Гурбанбердиевой 26 лет, она стала трехкратной чемпионкой мира. 30-летний Мальцев после победы в технической программе в микст-дуэте в Сингапуре стал семикратным чемпионом мира.