Ермакова представляет в совете World Sailng ряд национальных организаций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) проголосовал за продолжение участия россиянки Татьяны Ермаковой в работе этого органа. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

По информации, представленной ВФПС, совет World Sailing 23 июля большинством голосов (23 - за, 14 - против) принял решение не накладывать никаких дальнейших санкций в отношении специалистов (членов совета, комитетов и комиссий) из России и Белоруссии.

"В настоящее время в комитетах, подкомитетах и комиссиях World Sailing нет специалистов из России и Белоруссии, - рассказал собеседник ТАСС. - Однако, как было пояснено на заседании совета в мае, после введения новой конституции в ноябре 2024 года временные санкции в отношении членов совета от России и Белоруссии не были продлены, и представитель группы H Татьяна Ермакова с тех пор участвует в заседаниях совета. Так получилось из-за отсутствия переходных положений, которые позволили бы сохранить временные санкции".

"World Sailing всегда заявляла, что будет следовать рекомендациям МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) по данному вопросу. МОК не предусматривал введение временных санкций в отношении специалистов, на что также указала Всероссийская федерация парусного спорта. Рекомендация правления заключается в том, что в соответствии с руководством МОК в отношении специалистов не должно предприниматься никаких дальнейших действий", - добавил представитель Всероссийской федерации парусного спорта.

Ермакова представляет в совете международной федерации ряд национальных организаций, входящих в группу Н, куда кроме России входят Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия и Казахстан.

Ермакова является членом президиума ВФПС, курирующим международную деятельность.