Чемпионат мира по фехтованию

В финале рапирист проиграл представителю Гонконга Райану Чою

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Кирилл Бородачев стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Тбилиси.

В финале Бородачев уступил представителю Гонконга Райану Чою со счетом 9:15. Бронзовые медали завоевали француз Максим Поти и представитель Венгрии Гергё Семеш.

Бородачеву 25 лет. Он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире. На прошедшем чемпионате Европы в Генуе Бородачев завоевал бронзу в командных соревнованиях.

В марте 2023 года конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля.