БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Абрек Нагучев завоевал серебряную медаль Универсиады в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Германии.
В финальной схватке россиянин уступил японцу Каири Кэнтоку.
Нагучеву 23 года. Он является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Эта награда стала девятой для россиян на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.