В финальной схватке россиянин уступил японцу Каири Кэнтоку

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Абрек Нагучев завоевал серебряную медаль Универсиады в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Германии.

В финальной схватке россиянин уступил японцу Каири Кэнтоку.

Нагучеву 23 года. Он является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Эта награда стала девятой для россиян на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.