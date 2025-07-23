Овечкин принял участие в установлении рекорда по приготовлению стейков

Факт рекорда зафиксировал уполномоченный представитель Книги рекордов России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин установил гастрономический рекорд, приняв участие в приготовлении 895 стейков, передает корр. ТАСС с места событий.

Овечкин помог приготовить стейки из индейки бренда "Индилайт" в рамках Кубка стейка, который прошел в парке "Останкино". Подсчет приготовленных стейков велся на спортивном табло, а финальную точку поставил сам Овечкин, нанеся клеймо на последний кусок. Факт рекорда зафиксировал уполномоченный представитель Книги рекордов России.

В начале апреля Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против "Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу, обойдя канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.