Российский рапирист, ставший в итоге серебряным призером чемпионата мира, в четвертьфинале был наказан штрафным уколом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России, личный тренер Кирилла Бородачева Ильгар Мамедов назвал ненормальным наказание спортсмена красной картой за попадание гардой в маску сопернику на чемпионате мира. Об этом Мамедов рассказал ТАСС.

В финале Бородачев уступил представителю Гонконга Райану Чою со счетом 9:15. Бронзовые медали завоевали француз Максим Поти и представитель Венгрии Гергё Семеш. В четвертьфинале чемпионата мира Бородачев выиграл у египтянина Мохамеда Хамзу со счетом 15:14 и пробился в четверку лучших, в этом поединке россиянина два раза наказали красной картой и штрафным уколом.

"Буду откровенен - я не смотрел ни одного боя, из Москвы смотреть чемпионат мира для меня просто невозможно. Хотя, конечно, отдельные фрагменты мне присылали - приходилось по ходу корректировать какие-то вещи дистанционно. Но эти моменты не касались спортсменов, вопросы в судействе. Например, мне совершенно непонятно, как касание гардой маски может принести красную карту - штрафной укол. Просто дикость какая-то", - считает Мамедов.

"Но я заранее предупреждал нашего представителя судейской комиссии о необходимости предотвратить всяческие провокации. А сейчас вижу, что фехтовальщики все чаще начинают походить на горе-футболистов, которые падают и кувыркаются от боли при малейшем касании - это ненормально, - подчеркнул олимпийский чемпион. - Надеюсь, мои доводы приведут в чувство коллег, и такие нарушения больше не повторятся. Повторюсь - непроизвольное, непреднамеренное касание маски никогда в жизни не было нарушением. Это спортивный эпизод".

Мамедов отметил важность первой медали для всей российской команды: "В любом случае это для Кирилла первый в карьере взрослый чемпионат мира. Будет ли злее? Думаю, да, но это если совсем философски рассуждать - действительно, есть к чему стремиться. И я сейчас очень рад за него, потому что наша работа даром не прошла. Медаль Бородачева - первая наша медаль чемпионата мира - очень важна для всей нашей команды. Но, думаю, нам еще понадобится какое-то время, чтобы восстановить свой авторитет на международной арене, чтобы наших спортсменов не наказывали за выдуманные нарушения, которые приводят к валидольным счетам".

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля.