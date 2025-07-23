Россиянин стал серебряным призером турнира в Грузии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по фехтованию рапирист Кирилл Бородачев выразил удовлетворение тем, что сумел завоевать медаль на первом в карьере взрослом чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

В финале Бородачев уступил представителю Гонконга Райану Чою со счетом 9:15. Бронзовые медали завоевали француз Максим Поти и представитель Венгрии Гергё Семеш.

"Сегодня я доволен своим выступлением - это мой первый чемпионат мира, и я сразу попал в призы в личном зачете. Фехтовал, на мой взгляд, очень хорошо, вот поэтому прежде всего и доволен. Надеюсь, такого же мнения и наши тренеры. В финале мне противостоял представитель Гонконга - география фехтования сейчас стала очень широкой, много стран фехтует, все прибавляют, нельзя расслабляться ни с кем. Надо фехтовать так, чтобы не зависеть ни от какого судейства. Надо доказывать с любым соперником, что ты сильнейший".

На вопрос ТАСС о психологическом давлении, связанном с первым в карьере чемпионатом мира, Бородачев ответил: "У меня есть опыт международных стартов, и здесь я просто настраивался на хорошее фехтование. Отмечу, что мне очень помогала поддержка - и брата, который был со мной рядом весь день, и всей команды, которая помогала мне с трибун, - все в хорошем настроении. Мы ведь приехали хорошо выступать, а без хорошего настроя это никак не получится. Подгоняли и трибуны. В Грузии говорят по-русски, и эта поддержка тоже очень придавала сил, за что всем большое спасибо".

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля.