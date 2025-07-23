По ходу поединка египетского рапириста осматривали врачи, после чего бой был продолжен

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Кирилл Бородачев во время четвертьфинального поединка чемпионата мира счел за спортивную хитрость поведение египетского фехтовальщика Мохамеда Хамзы. Об этом Бородачев рассказал ТАСС.

Россиянин стал серебряным призером чемпионата мира. В четвертьфинале он победил Хамзу со счетом 15:14. По ходу поединка египетского рапириста осматривали врачи, после чего бой был продолжен.

"Честно говоря, я даже не знал, что египтянину понадобилась госпитализация. В принципе, ничего болевого, как мне казалось, я не сделал - он сам в меня влетел. Я даже подумал, что это какая-то спортивная хитрость, и потом только, уже после соревнований, узнал, что его увезли. Конечно же, я желаю ему здоровья, чтобы он скорее восстановился", - сказал Бородачев.

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля.